ЕМИСС: В 24 отраслях экономики РФ получают зарплату более 150 тысяч рублей
В августе 2025 года средняя зарплата в России была более 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Известно, что в прошлом году таких секторов было в два раза меньше — 12. При этом, согласно подсчетам, самую высокую выплату в августе 2025-го зафиксировали в сфере добычи природного газа — 327,6 тысячи рублей. Отмечается, что в среднем по стране зарплата составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи за аналогичный период 2024 года.
Между тем, по данным источника, зарплата издателей программного обеспечения составляла 216,7 тысячи рублей, производителей пестицидов и прочих агрохимических продуктов — 215,8 тысячи. Кроме того, разработчики программного обеспечения и работники пассажирского воздушного транспорта тоже получали более 200 тысяч рублей.
Уточняется, что в указанный период выплаты в размере свыше 150 тысяч рублей также получали в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, добыче нефти и трубопроводной транспортировке (от 180 до 200 тысяч), на производстве табачных изделий и компьютеров, в области спутниковой связи, консалтинге и в добыче цветных металлов (от 160 до 180 тысяч), на производстве нефтепродуктов, в сервисных компаниях в сфере ТЭК и в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием (от 150 до 160 тысяч).
Ранее глава исследовательского центра «SuperJob» Наталья Голованова в интервью НСН рассказала, что оценка сложности поиска работы за год почти не изменилась, несмотря на субъективные ощущения соискателей, сегодня найти работу легче всего в рабочих специальностях.
