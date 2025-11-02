ЕМИСС: В 24 отраслях экономики РФ получают зарплату более 150 тысяч рублей

Песков: встреча президентов РФ и США Путина и Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет

Сотрудники МВД РФ пресекли работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных

В РФ с 1 февраля 2026 года запретят оформлять две льготные ипотеки на семью

Мальдивская Республика ввела запрет на употребление табака для всех, кто родился после 1 января 2007 года