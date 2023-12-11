Елочные игрушки в России стали дороже на 17 процентов
Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Таковы результаты исследования компании «Платформа ОФД», сделанного на основе сравнения фискальных чеков с 1 ноября по 7 декабря. По его данным, число покупок новогодних игрушек выросло на 14%.
Как правило россияне в качестве елочных украшений выбирали наборы шаров и звезд, среди единичных товаров – подвески на елку в виде символов Нового года: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи и другие арт-объекты.
Отмечается, что традиционно покупатели отдают предпочтение товарам эконом-сегмента: готовым наборам на одну елку из пластиковой основы по цене 300-400 рублей.
В ценовой категории от 1 до 3 тысяч рублей пользовались спросом настольные сувениры в виде новогодних композиций, чаще с подсветкой на батарейках, которые также можно поставить под елку. В более высокой ценовой категории лидировали светодиодные фигуры оленей и прочих животных, передает РИА Новости.
Рост цен на елочные игрушки аналитики объясняют высокой импортной составляющей в товаре - лака и краски, а также сезонностью продаж.
Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН предупредил, что акциз на спирт взвинтит цены на целые категории лекарственных препаратов, включая валерьянку, боярышник и антисептики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru