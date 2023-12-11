Елочные игрушки в России стали дороже на 17 процентов

Россияне в ноябре-начале декабря в среднем тратили на одну покупку елочных игрушек 377 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Таковы результаты исследования компании «Платформа ОФД», сделанного на основе сравнения фискальных чеков с 1 ноября по 7 декабря. По его данным, число покупок новогодних игрушек выросло на 14%.

Как правило россияне в качестве елочных украшений выбирали наборы шаров и звезд, среди единичных товаров – подвески на елку в виде символов Нового года: Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи и другие арт-объекты.