Власти Белгородской области назвали ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным
Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина прокомментировала ажиотаж вокруг продажи куриных яиц.
Ранее Telegram-канал «Белгородские подробности» сообщил, что на губернаторской ярмарке люди с раннего утра занимают очередь, чтобы купить десяток яиц за 67 рублей.
По словам Щедриной, жители региона в последнее время начали «набирать яйца сотнями». Власти приняли решение продавать не более двух десяток в одни руки.
Из-за этого люди стали приезжать семьями, чтобы купить как можно больше яиц. В результате образовались длинные очереди, констатировала заместитель губернатора.
«Дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж», - написала Щедрина в своем Telegram-канале.
По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07%, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru