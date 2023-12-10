Власти Белгородской области назвали ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным

Ранее Telegram-канал «Белгородские подробности» сообщил, что на губернаторской ярмарке люди с раннего утра занимают очередь, чтобы купить десяток яиц за 67 рублей.

По словам Щедриной, жители региона в последнее время начали «набирать яйца сотнями». Власти приняли решение продавать не более двух десяток в одни руки.

Из-за этого люди стали приезжать семьями, чтобы купить как можно больше яиц. В результате образовались длинные очереди, констатировала заместитель губернатора.

«Дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж», - написала Щедрина в своем Telegram-канале.

По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07%, сообщает «Радиоточка НСН».

