Росздравнадзор не зафиксировал серьезного подорожания сосудосуживающих препаратов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не увидела серьезного роста цен на сосудосуживающие лекарства в виде спреев и капель.

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Препараты входят в перечень жизненно важнейших, сообщили в ведомстве. Об этом пишет ТАСС.

При этом Росздравнадзор признал, что отдельные препараты из этого списка могут подвергаться ценовым колебаниям. Однако это не оказывает влияние на рынок в целом, подчеркнуло ведомство.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году резко увеличили закупки антидепрессантов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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