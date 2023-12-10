Росздравнадзор не зафиксировал серьезного подорожания сосудосуживающих препаратов

Препараты входят в перечень жизненно важнейших, сообщили в ведомстве. Об этом пишет ТАСС.

При этом Росздравнадзор признал, что отдельные препараты из этого списка могут подвергаться ценовым колебаниям. Однако это не оказывает влияние на рынок в целом, подчеркнуло ведомство.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году резко увеличили закупки антидепрессантов, передает «Радиоточка НСН».

