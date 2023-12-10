Росздравнадзор не зафиксировал серьезного подорожания сосудосуживающих препаратов
10 декабря 202314:28
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не увидела серьезного роста цен на сосудосуживающие лекарства в виде спреев и капель.
Препараты входят в перечень жизненно важнейших, сообщили в ведомстве. Об этом пишет ТАСС.
При этом Росздравнадзор признал, что отдельные препараты из этого списка могут подвергаться ценовым колебаниям. Однако это не оказывает влияние на рынок в целом, подчеркнуло ведомство.
Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году резко увеличили закупки антидепрессантов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru