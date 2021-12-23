Путин: Интеграция в «Союзном государстве» ниже, чем в ЕС
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о процессе интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
«У нас большой набор для сближения экономик и для увеличения конкурентоспособности. У нас уже многое сделано – особенно в социальных вопросах. Сейчас идет речь о синхронизации фискальной и таможенной политики. Это был долгий и непростой процесс согласования позиций. Это же не манна небесная, с неба сразу все не повалится. Мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции еще гораздо ниже, чем в ЕС, несравнимо. Мы не говорим даже о единой валюте, это вопрос будущего. Но нам сначала надо синхронизировать законодательство», - заявил президент.
Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.
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