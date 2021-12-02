Лукашенко заявил, что единой валютой Союзного государства будет рубль

По его словам, договоренности с первым президентом России Борисом Ельциным подразумевают создание третьей валюты, а не использование одной из национальных. «Но поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать? Называть ее талер какой-то, или еще что-то. Да, это будет рубль»,— отметил глава государства.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН рассказал о возможностях интеграции между Россией и Белоруссией в сложившихся условиях.

