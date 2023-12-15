Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2024 года обнулится
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2024 года обнулится, сообщили в российском Минфине.
По данным ведомства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2023 года составила 66,12 долларов за баррель, или 482,7 долларов за тонну. При этом цена нефти North Sea Dated за этот период была на отметке 78,89 долларов, отметили в Минфине.
Кроме того, с начала 2024 года обнулятся пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла. Также обнулятся пошлина на экспорт товарного бензина и кокс.
Ранее Минфин сообщил, что по итогам января-ноября нефтегазовые доходы российского федерального бюджета сократились на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкое снижение в ведомстве также связали с падение биржевых цен на нефть марки Urals в начале года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru