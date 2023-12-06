«Чуткая реакция»: Финансовый эксперт связал ослабление рубля с обвалом цен на нефть
Очередное ослабление рубля обусловлено снижением спроса на нефть и, как следствие, падением цен на нее, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
Рубль сегодня очень чувствителен к нефтяному рынку, так как по всем остальным параметрам курс сбалансировался, падение спроса и цен на нефть спровоцировало ослабление национальной валюты. Об этом НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее данные Московской биржи показали, что курс доллара утром 6 декабря превысил 93 рубля, евро торговался по 99,8 рубля. Голубовский объяснил очередное ослабление рубля падением цен на нефть.
«Рубль сейчас очень чутко реагирует на нефтяной рынок, поскольку во всем остальном курс сбалансировался. Сейчас о мягкой денежной политике говорить не приходится, Центробанк ее исправил, возможно, даже несколько перегнул палку со ставкой. Инфляционная волна, с которой сейчас борются, пошла с весны текущего года, а отреагировали на нее только в августе — до этого Центробанк просто наблюдал за процессом, руководствуясь определенными политическими мотивами. Но сейчас сделано уже все, что можно: процентная политика нормализована, президент России Владимир Путин отрегулировал ситуацию с продажей валюты и экспортерами в начале ноября — специальный указ отбросил курс доллара от 100 рублей с копейками вниз. Единственным фактором, на который нельзя повлиять, осталась цена барреля в долларах, поскольку для бюджета очень важна цена барреля в рублях. От нее рассчитывается налогооблагаемая база тех, кто продает углеводороды, а с ней очень хорошо коррелирует все остальное, что есть в России», — сказал Голубовский.
Также собеседник НСН заявил, что падение цен на нефть обусловлено снижением спроса на нее.
«Сейчас нефть марки Brent стоит $77,3 за баррель, а буквально 1 декабря ее цена составляла $84. Это связано с тем, что на нее падает спрос. Если мы посмотрим последние данные по китайской и по американской экономике, мы поймем, что ничего хорошего в реальном секторе не наблюдается. Сейчас все устали ждать рецессии на глобальных рынках, а она будет в начале следующего года. Так всегда бывает в предкризисные времена — за квартал до обвала все перестают в него верить, хотя есть совершенно четкие индикаторы, которые на него указывают, например, инверсия кривой доходности. С нефтью все неблагополучно, поэтому неблагополучно с рублем. Если нефть Brent упадет в цене еще на 10%, то доллар будет стоить примерно 97,5 рубля», — добавил эксперт.
В заключение Голубовский заявил, что кризис продлится примерно полгода.
«Если вспомнить коронавирусный шок или кризис 2008 года, все достаточно быстро выправлялось, потому что власти могут быстро реагировать. Не думаю, что кризис продлится дольше, чем полгода, все начнет выправляться в апреле-мае 2024 года. По меркам экономических циклов это очень мало. Надеюсь, что цена на нефть не будет падать дальше», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Московская биржа подготовила сценарий на случай остановки торгов долларом при усилении санкционного давления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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