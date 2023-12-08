Минфин: Нефтегазовые доходы России упали на 22,8% в январе-ноябре

По итогам января-ноября нефтегазовые доходы российского федерального бюджета сократились на 22,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве связали резкое снижение с рядом факторов, включая высокую базу 2022 года и падение биржевых цен на нефть марки Urals в начале года.

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Счетная палата ранее приводила схожую статистику. По данным аналитиков СП, нефтегазовые доходы сократились из-за снижения поступлений налогов на добычу полезных ископаемых и вывозных пошлин на энергоресурсы. Кроме того, на ситуацию повлияло уменьшение средней цены на нефть Urals (с $82,9 до $55,9 за баррель) и продолжение налогового маневра в отрасли, а также введение для месторождений налога на дополнительный доход, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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