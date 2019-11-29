Почему Дания не откажется от «Северного потока - 2»

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

Она уточнила, что жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в установленные для подачи таких документов сроки. По словам Ёргенсен, в среднем совет принимает решение по апелляции в течение 17 месяцев.

Напомним, 28 ноября в Датском энергетическом агентстве заявили, что оператор газопровода Nord Stream2 AG может приступать к прокладке участка по территориальным водам страны.

О положительном решении Дании по «Северному потоку 2» стало известно ещё 30 октября. НСН отмечала, что формально Дания не имела оснований отказать в разрешении. Оно выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией ООН по морскому праву. Эти документы чётко определяют, какие условия необходимо соблюсти, чтобы государство разрешило строительство транзитного трубопровода в обязательном порядке.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что для европейцев российский газ — самый выгодный.

«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский — это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», — считает аналитик.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что «Северный поток — 2» необходим Германии по экологическим и по коммерческим соображениям.

«В Германии все понимают, что украинская газотранспортная сеть в плохом состоянии, что в нее нужно вкладывать миллиарды, чтобы ее модернизировать. Украинская проблема всплыла как компромиссная: немцы не хотят полностью перессориться с американцами и поляками. А те выступали против "Северного потока—2", и у них главный аргумент был, что "мы все вместе топим Украину". Американцы и поляки по политическим причинам говорят, что нельзя бросать Украину. Тогда Германия два года назад пошла на такой компромисс: "мы поддержим "Северный поток", но вы, Россия, продолжаете качать газ также через Украину. Договоритесь с Украиной сами". Украина должна договориться. Если она продолжит этот шантаж, она потеряет здесь доверие», — пояснил эксперт.

Эксперты отмечают, что «Северный поток - 2» нанесёт серьёзный удар по планам США, намеренным сбывать в Европе свой сланцевый природный газ.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.

«США очень умело порождают инфоповоды, за которыми ничего нет. Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя «капитаном» на "корабле Земля", часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ, после чего довольный капитан уходит в свою каюту пить виски, и на этом всё заканчивается», - образно обрисовал ситуацию собеседник НСН.