Эксперты: рубль при негативном сценарии может достигнуть 80 рублей за доллар
Рубль при негативном сценарии может упасть до 80 руб./доллар, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.
Основная причина ослабления рубля — начало действия европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое должно снизить объемы поступлений иностранной валюты в страну. Также давление на российскую национальную валюту оказывает стоимость нефти. В качестве еще одного негативного фактора для рубля выступает предстоящий пакет санкций.
Продажа юаней в рамках бюджетного правила частично будет смягчать негативные факторы, однако ослабление российской валюты может продолжится.
До конца недели пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 73-76 рублей. Если она закрепится выше уровня 72,5 рублей, то в последующем с легкостью может достигнуть отметки в 80 рублей. Сроки достижения такого уровня зависят от геополитического и экономического фона.
Другие эксперты считают, что текущее ослабление рубля выглядит скорее эмоциональным. По итогам текущего года пара доллар/рубль будет стоить 65 рублей.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН заявил, что инвесторы стремятся уйти в доллары и иностранные юрисдикции из-за потенциальных весенних геополитических угроз. А политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что в послании Путина, запланированном на 21 февраля, особое внимание будет уделено российской экономике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru