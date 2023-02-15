Курс евро превысил 80 рублей

По данным на 13:24 по московскому времени, курс евро прибавлял 0,97%, поднимаясь до 80,01 рубля.

Курс доллара по состоянию на то же время растет до 74,51 рубля, прибавив 0,96%.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН заявил, что инвесторы стремятся уйти в доллары и иностранные юрисдикции из-за потенциальных весенних геополитических угроз. А политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что в послании Путина, запланированном на 21 февраля, особое внимание будет уделено российской экономике.