Эксперты рассказали, что будет с рублем после решения ЦБ РФ по ключевой ставке

Центробанк будет выбирать между шагом в 0,25 процентного пункта и в 0,5 процентного пункта. Как считают эксперты, регулятор выберет более мягкий вариант.

Как сообщил Денис Попов из «Промсвязьбанка», более важное влияние на курс могут оказать комментарии ЦБ РФ по итогам принятого решения.

Оптимальное для национальной валюты повышение ключевой ставки на 0,25 или на 0,5 процентного пункта, но с «голубиным» сигналом», заявил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

А Георгий Ващенко из компании «Фридом финанс» считает, что острой надобности в повышении ставки нет. «Нет необходимости защищать рубль повышением ставки, поскольку риски заметного ослабления рубля до конца года не просматриваются», — отметил эксперт.

Ставка с начала этого года уже поднялась на 2,25 пункта. Самым резким подъемом стало июльское решение, тогда ЦБ повысил ставку сразу на один пункт, это стало самым резким ростом с кризисного декабря 2014 года.

