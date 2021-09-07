Ключевая ставка ЦБ может подняться пятый раз подряд

Центробанк в сентябре может поднять ключевую ставку на 0,25–0,5 процентных пункта с текущих 6,5%. Об этом сообщает РБК.

По данным опрошенных РБК экспертов, об этом свидетельствует динамика инфляции и новые разовые выплаты населению. Соответствующий прогноз также дает Bloomberg.

Ставка с начала этого года уже поднялась на 2,25 пункта. Самым резким подъемом стало июльское решение, тогда ЦБ повысил ставку сразу на один пункт, это стало самым резким ростом с кризисного декабря 2014 года.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин заявил, что инфляция движется по верхней границе прогноза ЦБ, из чего следует, что ставка также будет смещаться к «верхней границе прогноза».

