Эксперты прогнозируют падение выпуска российских авто до 50%

В заключении «АвтоВАЗа» указывается, что в таких условиях российские компании будут вынуждены выпускать лишь низкотехнологичные устаревшие продукты, не смогут финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и развитие своих мощностей, создавать новые высокотехнологичные рабочие места.

В компании отмечают, что все это негативно отразится на достижении технологического суверенитета и промышленном росте.

Снижение цен на новые китайские автомобили в РФ объясняется тем, что на рынке распродаются остатки авто с прошлого года по скидкам, рассказала директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с НСН.



