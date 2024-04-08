Эксперты прогнозируют падение выпуска российских авто до 50%
Экспертный совет при Комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ ожидает сокращение производства отечественными автопроизводителями до 50% из-за падения спроса. Об этом сообщил «АвтоВАЗа».
Эксперты указали, что падения спроса связано с экспансией российского рынка китайскими автомобилями. При такой тенденции российской автоотрасли потребуется господдержка. В том числе повышение утилизационного сбора.
В заключении «АвтоВАЗа» указывается, что в таких условиях российские компании будут вынуждены выпускать лишь низкотехнологичные устаревшие продукты, не смогут финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и развитие своих мощностей, создавать новые высокотехнологичные рабочие места.
В компании отмечают, что все это негативно отразится на достижении технологического суверенитета и промышленном росте.
Снижение цен на новые китайские автомобили в РФ объясняется тем, что на рынке распродаются остатки авто с прошлого года по скидкам, рассказала директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru