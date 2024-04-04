Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ представил обновлённый список автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, владельцы которых платят повышенный транспортный налог, так называемый «налог на роскошь».

Назван наиболее бюджетный автомобиль из рекомендаций для чиновников

Ведомство добавило в перечень 49 новых моделей. Теперь в нём 295 моделей, которые стоят от 10 до 15 млн рублей, а также 222 модели, стоимость которых превышает 15 млн рублей.

Отмечается, что в список попали не только известные своими премиальными моделями бренды Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Aston Martin, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и другие, но и российская марка Aurus, а также китайские HiPhi, Hongqi и Voyah.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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