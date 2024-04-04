Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Ведомство добавило в перечень 49 новых моделей. Теперь в нём 295 моделей, которые стоят от 10 до 15 млн рублей, а также 222 модели, стоимость которых превышает 15 млн рублей.

Отмечается, что в список попали не только известные своими премиальными моделями бренды Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Aston Martin, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и другие, но и российская марка Aurus, а также китайские HiPhi, Hongqi и Voyah.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

