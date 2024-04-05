«Распродают остатки»: Названы причины снижения цен на китайские авто в России

Снижение цен на новые китайские автомобили в РФ объясняется тем, что на рынке распродаются остатки авто с прошлого года по скидкам, рассказала директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в марте на российском рынке было зафиксировано снижение цен на новые автомобили. ТАСС со ссылкой на исследование «Авто.ру Оценка» отметил, что в марте цена на новые машины по сравнению с февралем уменьшилась на 2,4% – до 3,5 млн рублей. При этом в основном снижение стоимости наблюдается у автомобилей китайских брендов: FAW Bestune T77 стал дешевле на 5,2% и теперь стоит 2,6 млн рублей, Changan Lamore подешевел на 3%, до 2,8 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro – также на 3%, до 2,6 млн рублей. Арабаджи объяснила снижение цен на авто китайских брендов.