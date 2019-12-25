Эксперты оценили итоги первого года исполнения нацпроектов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснял этот факт тем, что после запуска нацпроектов потребовалось еще полгода на уточнение и окончательной формулировки их параметров. И чиновники, и эксперты связывают медленную реализацию именно с тем, что часть проектов находится в зачаточной стадии, передает ТАСС.

Одним из ключевых направлений правительство определило развитие инфраструктуры – на соответствующие проекты придется 60% всех выделенных средств. Эксперты сходятся во мнении, что реализация инфраструктурных нацпроектов даст мощный отложенный эффект: снизит транспортные издержки компаний, что положительно повлияет на благосостояние граждан.

Тем не менее, освоение средств на Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) отстает от графика. Из 400 заявок в этом году КПМИ вошло только три портовых проекта без софинансирования из федерального бюджета, а также проект реконструкции Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области. Те проекты, которые были внесены в план раньше, «подвисли»: это и проект строительства ВСМ Москва-Казань, и строительство скоростной автодороги в том же направлении. Сроки сооружения Багаевского и Нижегородского гидроузлов сдвинули на три года.

Важнейшим инструментом ускорения экономического роста признается повышение производительности труда. Над этим уже работают в рамках соответствующего нацпроекта. В нем участвует больше регионов, чем планировалось – 36 вместо 29, и больше предприятий – 1025 вместо 958. Однако из-за недостаточно благоприятной макроэкономической ситуации целевых показателей смогут достичь на 60%, а 50% предприятий, полагают в Минэкономразвития.

Значительный рост производительности труда должна обеспечить цифровизация экономики. Нацпроект «Цифровая экономика», однако, был худшим по бюджетному исполнению, утверждали в Счетной палате. По мнению экспертов, виной всему то, что пока нет представления о результатах и способах их достижения.

Что касается поддержки экспортеров, то здесь достичь целевых показателей в 2019 году, помешали торговые войны и снижение мировых цен на некоторые товары, считают в Минпромторге. Экспорт несырьевых товаров, который считается ключевой частью нацпроекта, вырастет на 2% вместо планируемых 7,4% по итогам года.

Значительные усилия властей будут направлены и на поддержку предпринимательства, особенно - малых и средних предприятий. Вместе с тем на протяжении всего года появлялись сообщения о сокращении численности субъектов МСП. Это может быть связано как с переходом малого бизнеса в категорию крупного, так и с «переквалификацией» части предпринимателей в самозанятых. В 2019 году эксперимент с налогом на самозанятых по льготной ставке налога на профессиональный доход (4-6%) проходил в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. В 2020 году его распространят ещё на 19 регионов-«доноров». Самозанятыми зарегистрировались 310 тысяч человек.

Эксперты считают, что оценивать «глобальный» эффект от реализации нацпроектов пока рано: они только стартовали, и их вклад в ВВП невелик – 0,1%-0,3% при росте экономики на 1-1,3%, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Президент России Владимир Путин 25 декабря заявил, что власти не будут пересматривать целевые показатели нацпроектов в сторону занижения, несмотря на сбои и неполную адаптацию ряда госслужащих к новым принципам работы.

