Аналитики считают, что российская стратегия, получившая на Западе название «Крепость России», оказалась более эффективной, чем рестрикции США и ЕС в отношении Кремля.

По мнению экономистов, российская экономика устояла благодаря грамотным действиям Банка России, которые позволили избежать финансового кризиса.

Ранее The Hill со ссылкой на профессора Марка Л. Буша сообщил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения ограничений на российский алюминий. По словам Буша, прекращение поставок стратегического металла вызовет рост его цены на биржах, тогда как самим США не хватает плавильных мощностей или первичного производства для удовлетворения внутреннего спроса.

