СМИ: стало известно о серьезных последствиях новых антироссийских санкций для США

Соединенные Штаты могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения ограничений на российский алюминий, сообщает The Hill со ссылкой на профессора Марка Л. Буша.

Bloomberg: США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий

Так он отреагировал на сообщения о том, что американская администрация рассматривает варианты ограничения импорта алюминия из России через прямой запрет, увеличение пошлин или санкции против компании «Русал». Эксперт считает, что эти меры не навредят РФ и не помогут Украине. Вместо этого американская экономика «окажется в плохом состоянии».

По словам Буша, прекращение поставок стратегического металла вызовет рост его цены на биржах, тогда как самим США не хватает плавильных мощностей или первичного производства для удовлетворения внутреннего спроса — собственные заводы обеспечивают лишь 20 процентов от необходимых объемов.

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