Эксперт усомнился в отказе Саудовской Аравии «воевать» против России после разрыва сделки ОПЕК+

Эр-Рияд не намерен вести ценовую войну с Москвой из-за распавшейся сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия рассматривает Россию как важнейшего партнера на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — цитирует агентство слова анонимного собеседника из ОПЕК.

Цена нефти марки Brent в понедельник, 9 марта, упала на 14 долларов, подешевев на 31%, а нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Напомним, обвал цен на нефть на мировом рынке вызван паникой после заявления Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки после того, как странам-участницам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о новых условиях сделки.