Эксперт усомнился в отказе Саудовской Аравии «воевать» против России после разрыва сделки ОПЕК+
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН назвал причины и возможности по изменению цен на нефть.
Эр-Рияд не намерен вести ценовую войну с Москвой из-за распавшейся сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия рассматривает Россию как важнейшего партнера на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — цитирует агентство слова анонимного собеседника из ОПЕК.
Цена нефти марки Brent в понедельник, 9 марта, упала на 14 долларов, подешевев на 31%, а нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.
Напомним, обвал цен на нефть на мировом рынке вызван паникой после заявления Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки после того, как странам-участницам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о новых условиях сделки.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН высказал сомнения в правдивости позиции Эр-Рияда в отношении Москвы на нефтяном рынке.
«Саудовская Аравия уже начала ценовую войну против России, если только она не будет вести ее дальше. Ситуация по ОПЕК+ назревала давно. Есть два основных процесса, которые не устраивают Россию и ухудшают ее позицию на мировом рынке. Первый. При зафиксированной в соответствии с ОПЕК+ добыче нефти внутри России росло потребление сырья. То есть, у нас постоянно сокращались возможности экспорта нефти. Таким образом, вывод: необходимо было фиксировать не добычу, а экспорт нефти, но участники ОПЕК+ на это не шли. Второй. В мире нарастает производство синтетического топлива. Их технологии доработаны в США, которые передали на Ближний Восток эти технологии, где они стали развиваться. Синтетические топлива тоже не входили в соглашение ОПЕК+. В результате, за счет объема производства синтетических топлив ближневосточные государства стали вытеснять Россию с нефтяного рынка»,- пояснил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что именно синтетическое топливо заменяет на мировом рынке сланцевую нефть, которую активно добывали в США. Эксперт считает, что пик добычи данного вида сырья миновал и напомнил о самых больших запасах сланцевой нефти, которые сосредоточены на территории России.
Рустам Танкаев также отметил, что позиции российских компаний на мировом рынке нефти разные, как и их возможности по наращиванию добычи и увеличения прибыли.
«Побеждает позиция крупных государственных компаний, которые действуют в интересах страны. То, что произошло с падением цен, несколько неожиданно для России и вызвано двумя факторами: заявлением Саудовской Аравии об увеличении суточной добычи нефти, в результате чего предложение на много превысит спрос, а также информацией о том, что Китай победит коронавирус к июню. Заявление Эр-Рияда – это блеф, потому что у него уже нет запасов, способных обеспечить заявленную добычу. Правы китайские эпидемиологи, когда рассчитывают побороть эпидемию коронавируса к июню и также правы экономисты, которые считают, что китайская экономика начнет восстанавливаться примерно в апреле. Эти информационные удары действуют очень короткое время. Я бы посоветовал подождать до четверга, чтобы посмотреть динамику цен на рынке нефти , в крайнем случае – «доживем до понедельника»», - предложил собеседник НСН.
Ранее экономист Дениса Ракша в эфире НСН заявил, что потери доходов бюджетов нефтедобывающих стран будут увеличиваться на фоне отмены сделки ОПЕК+ и изменения курса валют.считает, что у курса рубля отсутствуют факторы экономической поддержки и объясняет это переизбытком предложения на нефтяном рынке в мире. Эксперт считает, что новое соглашение ОПЕК+, способное изменить ситуацию на мировом рынке, также не получится заключить быстро.
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