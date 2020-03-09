Экономисты дали пессимистичный прогноз на новую сделку ОПЕК+

Обвал мировых рынков станет среднесрочным, а потери в курсах валют можно восполнить в течение года. Такой прогноз дал заместитель генерального директора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов в интервью РИА Новости.

Экономист Дениса Ракша в эфире НСН заявил, что потери доходов бюджетов нефтедобывающих стран будут увеличиваться на фоне отмены сделки ОПЕК+ и изменения курса валют.

«Курсы рубля, цен на нефть, нефтяных валют будут идти вниз. Вместе с ними будут идти вниз фондовые рынки всех нефтяных стран, включая Россию. Объясняется это просто. После развала сделки ОПЕК+ добывающие страны зальют рынок нефтью – произойдет ее избыток, и на этом цены продолжат падение. Соответственно, объемы экспорта нефтяных стран, скорее всего, сильно не изменятся или перераспределятся. Но их доходы резко уменьшатся, в том числе доходы, которые поступают от продажи нефти в национальные экономики. Соответственно, страдать будут не только нефтяные компании, но и не связанные с ними отрасли», - пояснил эксперт.