Экономисты дали пессимистичный прогноз на новую сделку ОПЕК+
Экономист Дениса Ракша в эфире НСН пояснил, почему не стоит рассчитывать на стабилизацию мировых цен на нефть и курса валют.
Обвал мировых рынков станет среднесрочным, а потери в курсах валют можно восполнить в течение года. Такой прогноз дал заместитель генерального директора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов в интервью РИА Новости.
Экономист Дениса Ракша в эфире НСН заявил, что потери доходов бюджетов нефтедобывающих стран будут увеличиваться на фоне отмены сделки ОПЕК+ и изменения курса валют.
«Курсы рубля, цен на нефть, нефтяных валют будут идти вниз. Вместе с ними будут идти вниз фондовые рынки всех нефтяных стран, включая Россию. Объясняется это просто. После развала сделки ОПЕК+ добывающие страны зальют рынок нефтью – произойдет ее избыток, и на этом цены продолжат падение. Соответственно, объемы экспорта нефтяных стран, скорее всего, сильно не изменятся или перераспределятся. Но их доходы резко уменьшатся, в том числе доходы, которые поступают от продажи нефти в национальные экономики. Соответственно, страдать будут не только нефтяные компании, но и не связанные с ними отрасли», - пояснил эксперт.
Ракша считает, что у курса рубля отсутствуют факторы экономической поддержки и объясняет это переизбытком предложения на нефтяном рынке в мире. Эксперт считает, что новое соглашение ОПЕК+, способное изменить ситуацию на мировом рынке, также не получится заключить быстро.
«В этих случаях говорят, учите матчасть. Посмотрите, сколько времени ушло на подготовку предыдущего соглашения ОПЕК+! То, что представители стран-участниц позавчера расстались не говорит, что послезавтра они готовы встретиться. Это займет много времени. Вовсе не очевидно, что они захотят договариваться прямо сейчас. Они должны почувствовать результаты своей деятельности, а это займет месяцы, и я в этом смысле не оптимист», - заявил экономист.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН назвал потенциальные объемы сокращения добычи нефти по ОПЕК+. При условии, что Россия и Саудовская Аравия, инициировавшая перенасыщение нефтяного рынка сырьем, сядут за стол переговоров, странам удастся договориться о сокращении суточной добычи нефти в рамках ОПЕК+ не более, чем на 260 тысяч баррелей.
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