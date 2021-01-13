Эксперт спрогнозировал курс рубля в ближайшие дни

Рубль до сих пор демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики отечественного долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне восстановления американского доллара, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.

По его словам, российская валюта продолжит находиться под давлением, если не произойдет улучшение внешнего фона. В ближайшие дни доллар может подорожать до 75 рублей.

Также на рубль оказала давление победа на выборах в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии.