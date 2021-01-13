Эксперт спрогнозировал курс рубля в ближайшие дни
Рубль до сих пор демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики отечественного долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне восстановления американского доллара, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.
По его словам, российская валюта продолжит находиться под давлением, если не произойдет улучшение внешнего фона. В ближайшие дни доллар может подорожать до 75 рублей.
Также на рубль оказала давление победа на выборах в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году.
«Нет причин укрепления курса рубля, доллар не будет стоить 60 рублей. Локально курс могут приподнять до 68-70 рублей за доллар. Думаю, что в будущем курс будет двигаться ближе к 80 рублям за доллар и уходить на исторические минимумы. Рубль обречен в ориентированной на экспорт экономике. Это длится уже долгое время, с 2008 года среднегодовые темпы роста экономики составляют ниже 0,7%», - отметил он.
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