Рубль по итогам года подешевел к доллару на 17 процентов

Российская национальная валюта завершила падением последний торговый день 2020 года, сообщает РИА Новости.

Рубль упал по итогам года к доллару и евро на 17-24%. На закрытие 2019 года доллар стоил 61,99 рубля, годовой пик был достигнут на отметке 81,97 рубля (+32,2%). В июне было локальное дно - на 68,04 рубля.

Евро дешевел в январе уходящего года – до 67,65 рубля против 69,47 рубля за евро на закрытие 2019 года. В ноябре европейская валюта подорожала на 35,5% - до 94,14 рубля.

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Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявлял, что рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.

В начале октября научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.

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ФОТО: РИА Новости
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