Аналитик: Цены на нефть расти не будут

«Действительно, низкие цены держатся. И по мере того, как коронавирус распространяется в разных странах, по мере того, как страны вводят карантинные меры, потребление нефти становится все меньше и меньше, так как авиа- и автомобильные сообщения останавливаются, и сейчас разрыв между объемом предложений и спроса становится все больше и больше. На фоне такой ситуации еще и нет никакой определенности по поводу увеличения добычи. А с 1 апреля перестают действовать квоты на добычу. Неизвестно, на сколько Саудовская Аравия действительно увеличит объем добычи или нет. Были новости о том, что американцы просили их этого не делать. Но никакой определенности в этом плане нет. Поэтому конечно, если они начнут массово увеличивать объем производства, цены упадут еще больше. Ожидая этого, трейдеры уже сейчас начинают продавать фьючерсы, поэтому цена дополнительно падает. Но многое будет зависеть и от того, как сейчас будет восстанавливаться Китай. На сколько будет падать объем производства в США, и каков будет объем падения спроса со стороны Евросоюза, потому что у них карантинные меры сейчас в самом разгаре. От этих факторов будет зависеть цены нефти», – говорит эксперт.

Кроме того, Игорь Юшков назвал некритичным цену 20 долларов за баррель для России, а также отметил, что важнее для российской экономики то, какой будет среднегодовая цена нефти.

«Для нас это некритично, если это будет непродолжительный период времени. Пока падение длится с марта. На протяжении нескольких месяцев цена 20-25 долларов за баррель, это, конечно, не смертельно, но это очень неприятная история и для бюджета и для компаний. Вопрос в том, какая будет среднегодовая цена. Даже при среднегодовой цене при 25 долларов за баррель, Минфин рапортовал, что мы можем за счет Фонда национального благосостояния продержаться, как минимум, три года», – комментирует он.

Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН спрогнозировал падение уровня жизни россиян на 8 процентов.

