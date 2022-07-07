Эксперт рассказал, почему рубль неожиданно и жестко просел

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», — предположил эксперт. По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю, и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70-80 рублей за доллар будет достигнута.

Аналитик упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний.

Как сообщалось ранее, текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости.

