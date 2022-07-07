Эксперт рассказал, почему рубль неожиданно и жестко просел
Ослабление российской национальной валюты к доллару США, евро и юаню началось в первых числах июня и составило порядка 20 процентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.
«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», — предположил эксперт. По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю, и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70-80 рублей за доллар будет достигнута.
Аналитик упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний.
Как сообщалось ранее, текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости.
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