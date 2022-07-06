Финансист: текущий курс рубля все равно остается достаточно крепким

Текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента ACI Russia Евгения Егорова.

Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня

«Думаю, что сегодняшний рост доллара, евро и юаня – это сочетание нескольких факторов: и предыдущие словесные интервенции, и уход с рынка части выручки (по крайней мере по газу) — "Газпром" мог перестать продавать валюту, учитывая то, что у него половину июля не будет поставок газа по "Северному потоку"», — заявил эксперт.

Егоров считает, что «либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся».

«Можно лишь говорить о том, что текущий курс рубля в силу инфляции, текущих цен на внутреннем рынке, все еще продолжает быть очень крепким, хотя он и упал более чем на 15% за последние несколько дней», — отметил Егоров.

Напомним, 5 июля рубль потерял более 10 процентов к доллару и евро. Американская валюта на Мосбирже достигла отметки в 62 рубля, европейская - 64 с лишним.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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