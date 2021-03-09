Эксперт рассказал, кто выиграет от санкций против российского госдолга

Тихомиров отметил, что у России нет никакой зависимости от иностранных рынков долга – Минфин полностью покрывает свои потребности за счет внутреннего рынка.

США и Великобритания собрались пойти на «экстремальные шаги» в санкциях против России. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что новые ограничения готовятся в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». Уточняется, что Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые рискуют попасть в том числе «российские олигархи».

