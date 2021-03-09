Эксперт рассказал, кто выиграет от санкций против российского госдолга
Возможное введение ограничительных мер на госдолг России негативно повлияет на нерезидентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова.
По его словам, в результате нерезиденты будут вынуждены распродавать бумаги, что позволит инвесторам из России купить их с большим дисконтом. Таким образом, санкции против Москвы окажут более значительное негативное влияние на иностранных держателей российских долговых обязательств, которые понесут убытки.
Тихомиров отметил, что у России нет никакой зависимости от иностранных рынков долга – Минфин полностью покрывает свои потребности за счет внутреннего рынка.
США и Великобритания собрались пойти на «экстремальные шаги» в санкциях против России. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что новые ограничения готовятся в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». Уточняется, что Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые рискуют попасть в том числе «российские олигархи».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
- Коллекторы сообщили причины неплатежей россиян по кредитам
- Эксперт рассказал, кто выиграет от санкций против российского госдолга
- Гидрометцентр предсказал аномальные морозы в Европейской России
- Генпрокуратура: чаще всего мелкие взятки берут полицейские
- Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru