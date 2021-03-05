Захарова: Москва готова ответить на санкции Вашингтона
Россия готова ответить на введенные Соединенными Штатами санкции, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Как отметила дипломат, ранее Москва не предавала огласке ответные меры на антироссийские ограничения.
«Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — заявила Захарова в эфире «Первого канала».
Евросоюз 2 марта ввел санкции в России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Ограничения коснулись ряда высокопоставленных должностных лиц страны, напоминает РИА ФАН.
США вслед за ЕС ввели санкции против семи официальных лиц и 14 организаций, которым Штаты вменяют «производство биологического и химического оружия», сообщает RT.
Как отмечала Захарова, Россия приступила к проработке ответа на ограничения США и ЕС, сообщает Ura.ru.
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