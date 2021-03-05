Захарова: Москва готова ответить на санкции Вашингтона

Как отметила дипломат, ранее Москва не предавала огласке ответные меры на антироссийские ограничения.

«Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — заявила Захарова в эфире «Первого канала».

Евросоюз 2 марта ввел санкции в России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Ограничения коснулись ряда высокопоставленных должностных лиц страны, напоминает РИА ФАН.

США вслед за ЕС ввели санкции против семи официальных лиц и 14 организаций, которым Штаты вменяют «производство биологического и химического оружия», сообщает RT.

Как отмечала Захарова, Россия приступила к проработке ответа на ограничения США и ЕС, сообщает Ura.ru.

