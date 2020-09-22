Россиянам посоветовали не спешить с покупкой жилья в дорожающих новостройках
Сейчас покупать жильё в новостройках невыгодно даже со льготной ипотекой, заявил в эфире НСН вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян.
Цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 12–15% по итогам года. Опрошенные СМИ участники рынка недвижимости связали это с высоким спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5%. Кроме того, на рынок вышли инвесторы — граждане, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость.
Несмотря на удорожание квадратных метров в новостройках, вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян в эфире НСН посоветовал пока не спешить с покупкой недвижимости.
«Застройщики уже на прошлой и на этой неделе по многим объектам подняли цену. Купить новостройку сейчас, наверное, не совсем выгодно, даже с дешевой ипотекой. Поэтому нужно взвешенно подходить к ситуации и понимать, для чего мы инвестируем – для сохранения денег или с целью спекуляции. Спекуляция во многих случаях на текущий момент, на мой взгляд, невозможна, если, конечно, рубль сильно не обвалится в два-три раза», - сказал эксперт.
Он добавил, что на фоне роста цен на новостройки вторичный рынок жилья стагнирует и даже дешевеет. «Сейчас вторичное жилье просто не продается», - констатировал Унанян и отметил, что это касается даже достаточно неплохих районов с хрущевками и брежневками.
Унанян также прогнозирует, что на первичном рынке возможен рост долгостроев. Отвечая на вопрос о вероятности для покупателя жилья в новостройке нарваться на перенос сроков сдачи дома, он сказал: «Выше, чем в прошлом году. Сложно оценить в процентах, но текущей ситуации лучше себя будут чувствовать те застройщики, которые строят комплексные проекты и у которых есть подушка безопасности», - рассказал эксперт.
По оценке собеседника НСН, что примерно 20% застройщиков в России строит жилье эконом-класса с низкой маржинальностью. И вот у них могут возникнуть проблемы, если в России начнется вторая волна короновирусной инфекции с повторными ограничениями на экономическую деятельность. «По цене они сильно вырасти не могут и спрос на их объекты не такой большой», - пояснил он.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН ранее отметил, что снижение первоначального взноса по ипотеке с 15 до 20% - это хорошая новость для тех, кто не успевал к ноябрю накопить прежний размер первоначального взноса.
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