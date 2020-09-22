Россиянам посоветовали не спешить с покупкой жилья в дорожающих новостройках

«Застройщики уже на прошлой и на этой неделе по многим объектам подняли цену. Купить новостройку сейчас, наверное, не совсем выгодно, даже с дешевой ипотекой. Поэтому нужно взвешенно подходить к ситуации и понимать, для чего мы инвестируем – для сохранения денег или с целью спекуляции. Спекуляция во многих случаях на текущий момент, на мой взгляд, невозможна, если, конечно, рубль сильно не обвалится в два-три раза», - сказал эксперт.

Он добавил, что на фоне роста цен на новостройки вторичный рынок жилья стагнирует и даже дешевеет. «Сейчас вторичное жилье просто не продается», - констатировал Унанян и отметил, что это касается даже достаточно неплохих районов с хрущевками и брежневками.

Унанян также прогнозирует, что на первичном рынке возможен рост долгостроев. Отвечая на вопрос о вероятности для покупателя жилья в новостройке нарваться на перенос сроков сдачи дома, он сказал: «Выше, чем в прошлом году. Сложно оценить в процентах, но текущей ситуации лучше себя будут чувствовать те застройщики, которые строят комплексные проекты и у которых есть подушка безопасности», - рассказал эксперт.

По оценке собеседника НСН, что примерно 20% застройщиков в России строит жилье эконом-класса с низкой маржинальностью. И вот у них могут возникнуть проблемы, если в России начнется вторая волна короновирусной инфекции с повторными ограничениями на экономическую деятельность. «По цене они сильно вырасти не могут и спрос на их объекты не такой большой», - пояснил он.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН ранее отметил, что снижение первоначального взноса по ипотеке с 15 до 20% - это хорошая новость для тех, кто не успевал к ноябрю накопить прежний размер первоначального взноса.

