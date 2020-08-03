Мишустин сократил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении вступительного взноса по ипотеке с 20 до 15%. Об этом он сам объявил во время рабочего совещания с вице-премьерами. Мишустин отметил, что кабинет министров продолжает делать привлекательнее условия льготного кредитования приобретения жилья по ставке 6,5% годовых.

По оценке премьер-министра, таким образом, получится вовлечь в программу льготного ипотечного кредитования тех заемщиков, которые не успевают накопить 20% от суммы кредита в качестве первоначального взноса до 1 ноября текущего года.

По словам Михаила Мишустина, такая же возможность будет предоставлена участникам программ льготного кредитования семей с детьми и дальневосточной ипотеки. Кроме того, глава правительства выступил с инициативой увеличить общую сумму кредитов, которую могут выдавать банки по программе льготной ипотеки под 6,5%, с 740 до 900 миллиардов рублей.

Как подчеркнул премьер-министр, программа льготной ипотеки по 6,5% стала одним из самых успешных вариантов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной отрасли во время борьбы с коронавирусом. При этом максимальный объём займа был увеличен с 3 до 6 миллионов рублей, а для жителей столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 миллионов.

