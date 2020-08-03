«Успеют накопить». Экономист о понижении первоначального взноса

Первоначальный взнос в России для получения ипотеки снизили с 15 до 20 процентов. Подобное постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа льготной ипотеки, которая действует до 1 ноября 2020 года, выдается под 6,5 процентов на первичное жилье.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что это хорошая новость для тех, кто не успевал к ноябрю накопить прежний размер первоначального взноса.