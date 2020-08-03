«Успеют накопить». Экономист о понижении первоначального взноса

Первоначальный взнос в России для получения ипотеки снизили с 15 до 20 процентов. Подобное постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа льготной ипотеки, которая действует до 1 ноября 2020 года, выдается под 6,5 процентов на первичное жилье.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что это хорошая новость для тех, кто не успевал к ноябрю накопить прежний размер первоначального взноса.

Эксперт: снижение взноса по льготной ипотеке не увеличит спрос

«Безусловно, хорошая и интересная новость для тех, кто не успевает накопить нужные двадцать процентов до ноября этого года. Таким образом, более двухсот тысяч семей потенциально смогут улучшить свои жилищные условия», – сказал он.

Кроме того, Никита Кричевский в эксклюзивном интервью НСН отметил, что при составлении тех или иных рейтингов по доходу россиян, Росстат не учитывает зарплаты около 40 процентов всех занятых в стране.

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ТЕГИ:ВзносИпотекаЭкономикаНикита Кричевский
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