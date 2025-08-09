Росстат: В РФ нефтяники и рыболовы зарабатывают свыше 200 тысяч рублей

Доходы нефтяников и рыболовов в России превышают 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Уточняется, что средняя зарплата нефтяников в РФ составляет 225 тысяч 900 рублей, а доходы работников сектора рыболовства и рыбоводства — 209 тысяч 700 рублей.

Отмечается, что такой уровень оплаты труда существенно отличается от среднего значения по стране. При этом работники сферы трубопроводного транспорта в среднем зарабатывают 316 тысяч 700 рублей.

В первую пятерку самых высокооплачиваемых работников в России также вошли сотрудники сферы воздушного и космического транспорта с доходами в 201 тысячу 400 рублей и представители табачной промышленности с зарплатой 191 тысяча 800 рублей.