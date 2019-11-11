Россияне начали отказываться от свежих овощей в пользу круп из-за роста цен, сообщает Ura.ru. В исследовательской компании GfK сообщили, что в течение последних пяти лет в стране свежие овощи подорожали на 22%. Это и стало причиной отказа от них граждан.

Поясняется, что зa год продaжи в зaвисимости от видa овощей сокрaтились нa 1,4—12,3% в нaтурaльном вырaжении и до 2,8% в денежном эквивaленте. В результaте зa последний год россияне стaли потреблять овощей нa 4,8% меньше.

Ранее в Минфине заявили о существенном притоке денежных средств в бюджет за счет повышения ставки НДС с 2019 года, следует из проектировок ведомства в проекте федерального бюджета на следующие три года. В свою очередь руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью НСН заявил, что повышение НДС ударит по карману простых граждан, доходы которых и так оставляют желать лучшего.

