Брать ипотеку в 2021 году? Эксперт предсказал двузначные цифры

«Банки закладывают в риск-модели при выдаче ипотеки несколько параметров, включая первоначальный взнос. В последнее время недвижимость росла в цене, и у многих первоначальный взнос снизился относительно стоимости жилья. Это могло привести к снижению одобрений», - рассказал эксперт.

По его словам, еще одним фактором, который мог привести к снижению выдачи ипотеки – оценка ими макроэкономической ситуации в России. Сейчас и ЦБ ухудшает свои прогнозы на конец текущего года и на 2021 год, напомнил он.

При этом Шибанов оптимистичен в своих прогнозах по рынку ипотеки в России.

«Программу льготной ипотеки продлили до середины 2021 года и объем этой программы в 2,8 трлн рублей, скорее всего, будет выбран полностью. Что касается обычной ипотеки, я бы ожидал даже двузначных показателей роста ее выдачи в следующем году. Но это сильно зависит от общей макроэкономической динамики. То есть если в России повторится самоизоляция, а число вновь выявленных случаев в стране растет, то я бы тогда ждал роста выдачи ипотеки не двузначных, а порядка 7-8%», - рассказал директор финансового центра Сколково-РЭШ.

Как рассказали НСН в пресс-службе Промсвязьбанка, банк не пересматривал риск-политику в октябре. Банк оценивает кредитоспособность заемщиков на индивидуальной основе и в сентябре-октябре уровень одобрений по ипотеке в банке не снижался.



Ранее сообщалось, что в среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке меньше двух лет.

