Эксперт объяснил, почему российские нефтяники вновь требуют льгот по налогам
По словам эксперта финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, нефтяники просчитывают долгосрочную рентабельность месторождений, а Минфин решает тактическую задачу наполнить скудеющий бюджет.
Руководители крупнейших нефтекомпаний России поставили свои подписи под обращением к президенту Владимиру Путину по поводу предложений Минфина повысить налоговую нагрузку на отрасль. Недовольство нефтяников вызвал законопроект Минфина о корректировке налога на дополнительный доход (НДД), с помощью которой ведомство надеется компенсировать недополученные бюджетом 200 миллиардов рублей от перешедших на НДД месторождений. По мнению нефтяников, инициатива нарушает принцип финансовой стабильности.
Как рассказал в эфире НСН эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, ситуация объясняется тем, что у Минфина на фоне текущего кризиса образовалась дыра в бюджете и ее нужно затыкать прямо сейчас, а потому он хочет поднять налоги.
«Минфин критикует НДД в связи с тем, что цены на нефть в марте-апреле упали, они были очень низкими, бюджет теперь дефицитный и нужно латать дыры», - сказал Юшков.
Минфин предлагает повременить с налоговыми экспериментами на фоне дефицитного бюджета, а нефтяники настаивают, что налоговое стимулирование разработки новых месторождений важно в долгосрочной перспективе, так как именно они в будущем будут приносить налоги в бюджет, пояснил он.
«Стоит рассчитывать на долгосрочную перспективу и НДД внедрять надо, другое дело, что нужно по-честному его администрировать, чтобы нефтяники не скрывали реальную экономическую эффективность и не занижали свою доходность», - рекомендует эксперт.
Ранее Юшков в эфире НСН рассказал о рисках от нового топливного проекта Израиля для российского газа в Европе.
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