Эксперт объяснил, почему российские нефтяники вновь требуют льгот по налогам

Как рассказал в эфире НСН эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, ситуация объясняется тем, что у Минфина на фоне текущего кризиса образовалась дыра в бюджете и ее нужно затыкать прямо сейчас, а потому он хочет поднять налоги.

«Минфин критикует НДД в связи с тем, что цены на нефть в марте-апреле упали, они были очень низкими, бюджет теперь дефицитный и нужно латать дыры», - сказал Юшков.

Минфин предлагает повременить с налоговыми экспериментами на фоне дефицитного бюджета, а нефтяники настаивают, что налоговое стимулирование разработки новых месторождений важно в долгосрочной перспективе, так как именно они в будущем будут приносить налоги в бюджет, пояснил он.

«Стоит рассчитывать на долгосрочную перспективу и НДД внедрять надо, другое дело, что нужно по-честному его администрировать, чтобы нефтяники не скрывали реальную экономическую эффективность и не занижали свою доходность», - рекомендует эксперт.

Ранее Юшков в эфире НСН рассказал о рисках от нового топливного проекта Израиля для российского газа в Европе.

