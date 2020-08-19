Нефтяники пожаловались Путину на налоговую реформу Минфина

Руководители крупнейших нефтекомпаний России поставили свои подписи под обращением к президенту Владимиру Путину по поводу предложений Минфина повысить налоговую нагрузку на отрасль. По информации «Коммерсанта», с жалобой выступили главы «Роснефти», «Газпром нефти», «Татнефти», ЛУКОЙЛа, «Зарубежнефти». Как отмечается в публикации, Путин уже поручил вице-премьеру Юрию Борисову рассмотреть обращение и подготовить предложения.

Недовольство нефтекомпаний вызвал законопроект Минфина о корректировке налога на дополнительный доход (НДД), с помощью которой ведомство надеется компенсировать недополученные бюджетом 200 миллиардов рублей от перешедших на НДД месторождений. По мнению нефтяников, инициатива нарушает принцип финансовой стабильности.

Индустрия ожидала, что корректировка по НДД будет проведена только через пять лет. Если предложенные Минфином изменения внесут сейчас, то это приведёт к существенному снижению нефтедобычи на проектах с НДД, уверены авторы обращения. Как следствие, сократятся и инвестиции, и поступления в бюджет.

Кроме того, нефтяники недовольны идеей Минфина пересмотреть понижающий коэффициент к ставке НДПИ для выработанных месторождений. По этой статье компании получают самые крупные льготы. Коэффициент рассчитывается на данных об извлекаемых запасах на 2006 год, а Минфин хочет их актуализировать. В итоге налоговая нагрузка вырастет на 140 миллиардов рублей в год, опасаются производители.

