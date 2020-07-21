«Неприятно, но не смертельно». Израильский газопровод не станет конкурентом «Газпрому»

«Естественно, будет определенная конкуренция. В прошлом году был достроен газопровод из Азербайджана на турецкий рынок, и «Газпром» уступил свое лидерство на турецком рынке. Конечно, в масштабах отдельных стран конкуренция возможна, имеется в виду рынок Италии и Греции. Здесь вопрос, наверное, к заполнению этого газопровода. Он предполагается мощностью 10 млрд кубов, будет заполняться с шельфовых месторождений Израиля. Там настаивают, что приоритетом должен быть внутренний рынок. В масштабе европейского рынка это мало, «Газпром» в лучшие свои годы поставлял в Европу по 200 млрд кубов, в этот кризисный год планируется около 160 млрд кубов туда поставить. Поэтому 10 млрд – не так уж много, но в отдельно взятых рынках юго-восточной Европы это создает дополнительную конкуренцию, и цены могут снизиться. История для «Газпрома» неприятная, но ничего смертельного не произойдет», - уверен эксперт.

Предполагается, что поставки израильского газа могут начаться в 2025 году. Восточносредиземноморский газопровод будет производить поставки с месторождения «Левиафан» в Израиле и месторождения «Афродита» на Кипре. По плану газ будет проходить через острова Крит и Кипр, затем будет доставляться в континентальную часть Греции, а после, возможно, и в Италию.

Газопровод будет длиной 1900 километров. По разным прогнозам, строительство займёт приблизительно семь лет. EastMed pipeline будет стоить около $7 млрд.

