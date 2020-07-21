«Неприятно, но не смертельно». Израильский газопровод не станет конкурентом «Газпрому»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о рисках от нового топливного проекта Израиля для российского газа в Европе.
Правительство Израиля одобрило соглашение по строительству Восточносредиземноморского газопровода EastMed. «Израиль должен стать страной-экспортером энергоресурсов», — сообщил министр энергетики страны. По оценкам экспертов, газопровод будет транспортировать 10 млрд кубометров газа в год.
Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, станет ли израильский газ конкурентом российскому в Европе.
«Естественно, будет определенная конкуренция. В прошлом году был достроен газопровод из Азербайджана на турецкий рынок, и «Газпром» уступил свое лидерство на турецком рынке. Конечно, в масштабах отдельных стран конкуренция возможна, имеется в виду рынок Италии и Греции. Здесь вопрос, наверное, к заполнению этого газопровода. Он предполагается мощностью 10 млрд кубов, будет заполняться с шельфовых месторождений Израиля. Там настаивают, что приоритетом должен быть внутренний рынок. В масштабе европейского рынка это мало, «Газпром» в лучшие свои годы поставлял в Европу по 200 млрд кубов, в этот кризисный год планируется около 160 млрд кубов туда поставить. Поэтому 10 млрд – не так уж много, но в отдельно взятых рынках юго-восточной Европы это создает дополнительную конкуренцию, и цены могут снизиться. История для «Газпрома» неприятная, но ничего смертельного не произойдет», - уверен эксперт.
Предполагается, что поставки израильского газа могут начаться в 2025 году. Восточносредиземноморский газопровод будет производить поставки с месторождения «Левиафан» в Израиле и месторождения «Афродита» на Кипре. По плану газ будет проходить через острова Крит и Кипр, затем будет доставляться в континентальную часть Греции, а после, возможно, и в Италию.
Газопровод будет длиной 1900 километров. По разным прогнозам, строительство займёт приблизительно семь лет. EastMed pipeline будет стоить около $7 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Минздрав не подтвердил готовность вакцины против COVID-19
- Задержан предполагаемый «бутовский маньяк»
- В России выявлено ещё 5842 случая COVID-19
- Неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
- Сотрудник ФАС пожаловался в ЕСПЧ на избиение полицейскими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru