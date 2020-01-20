Массовые отказы в кредитах россиянам назвали «заслугой ЦБ»
Пресс-конференция на тему «Массовые отказы в кредитах: Почему банки перестали доверять заёмщикам?» прошла 20 января в пресс-центре НСН. Её участники прокомментировали последние статистические данные по рынку, свидетельствующие, что банки в 2019 году стали значительно реже одобрять заявки россиян на кредиты.
Доля одобренных заявок на кредиты в России в 2018 году заметно снизилась, свидетельствуют подсчеты Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй. По их данным, отказы получили более 60% потенциальных заемщиков.
Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков в ходе пресс-конференции НСН заявил, что такой показатель – «во многом заслуга ЦБ».
«Регулятор понимает, что рост потребкредитования при отсутствии инвестиций в создание рабочих мест не будет способствовать экономическому росту - будет расти плохая задолженность. И он вводит драконовские нормативы, связанные с тем, чтобы необеспеченное кредитование не развивалось», - объяснил эксперт.
По словам Солодкова, во всем мире потребительское кредитование рассматривается как фактор развития экономики.
«Вы взяли кредит, вы ищете способы приработка, чтобы заплатить проценты. В нормальной экономике люди видят, что есть спрос на работу, начинают инвестировать и экономика растет. Так происходит во всем мире, кроме нашей страны. У нас идет рост закредитованности, но проблема не в ней, а в том, что не идут инвестиции в создание дополнительных рабочих мест», - считает эксперт.
С мнением Солодкова согласился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, также участвовавший в пресс-конференции.
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