Массовые отказы в кредитах россиянам назвали «заслугой ЦБ»

Доля одобренных заявок на кредиты в России в 2018 году заметно снизилась, свидетельствуют подсчеты Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй. По их данным, отказы получили более 60% потенциальных заемщиков.

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков в ходе пресс-конференции НСН заявил, что такой показатель – «во многом заслуга ЦБ».

«Регулятор понимает, что рост потребкредитования при отсутствии инвестиций в создание рабочих мест не будет способствовать экономическому росту - будет расти плохая задолженность. И он вводит драконовские нормативы, связанные с тем, чтобы необеспеченное кредитование не развивалось», - объяснил эксперт.

По словам Солодкова, во всем мире потребительское кредитование рассматривается как фактор развития экономики.

«Вы взяли кредит, вы ищете способы приработка, чтобы заплатить проценты. В нормальной экономике люди видят, что есть спрос на работу, начинают инвестировать и экономика растет. Так происходит во всем мире, кроме нашей страны. У нас идет рост закредитованности, но проблема не в ней, а в том, что не идут инвестиции в создание дополнительных рабочих мест», - считает эксперт.

С мнением Солодкова согласился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, также участвовавший в пресс-конференции.

