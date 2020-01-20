Сенатор объяснил, почему в России стало меньше кредитов
Россияне чувствуют нестабильность экономики и не хотят рисковать, а банки избавляются от плохих кредитов, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике в пресс-центре НСН
Пресс-конференция на тему «Массовые отказы в кредитах: Почему банки перестали доверять заёмщикам?» проходит 20 января в пресс-центре НСН. Её участники комментируют последние статистические данные по рынку, свидетельствующие, что банки в 2019 году стали значительно реже одобрять заявки россиян на кредиты.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в рамках пресс-конференции НСН отметил тенденцию спада спроса на кредиты в России.
«Спад заявок по кредитам связан с реальным ощущением людей, что возврат кредитов для них становится большой проблемой. Это, в том числе, политика банков. Они удерживают достаточно высокие проценты по вкладам, что не позволяет людям брать кредиты», - отметил он.
Стабильные банки, по словам сенатора, стараются не рисковать и, видя несостоятельность заемщиков, остерегаются плохих кредитов.
«Главная причина заключается в том, что в стране возникла политика самосохранения и самосбережения людей. Люди, чувствуя нестабильность экономической ситуации, не хотят рисковать», - добавил он.
Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева со своей стороны упомянула о росте закредитованности россиян, даже если нет просрочек по займам. По ее словам, самое лучшее «лекарство» в данном случае – добиться, чтобы доходы и благосостояние граждан росли.
По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году банки наиболее охотно выдавали россиянам ипотечные кредиты, а вот автокредиты и кредитные карты стали выдавать реже.
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