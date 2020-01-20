Сенатор объяснил, почему в России стало меньше кредитов

Пресс-конференция на тему «Массовые отказы в кредитах: Почему банки перестали доверять заёмщикам?» проходит 20 января в пресс-центре НСН. Её участники комментируют последние статистические данные по рынку, свидетельствующие, что банки в 2019 году стали значительно реже одобрять заявки россиян на кредиты.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в рамках пресс-конференции НСН отметил тенденцию спада спроса на кредиты в России.

«Спад заявок по кредитам связан с реальным ощущением людей, что возврат кредитов для них становится большой проблемой. Это, в том числе, политика банков. Они удерживают достаточно высокие проценты по вкладам, что не позволяет людям брать кредиты», - отметил он.

Стабильные банки, по словам сенатора, стараются не рисковать и, видя несостоятельность заемщиков, остерегаются плохих кредитов.

«Главная причина заключается в том, что в стране возникла политика самосохранения и самосбережения людей. Люди, чувствуя нестабильность экономической ситуации, не хотят рисковать», - добавил он.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева со своей стороны упомянула о росте закредитованности россиян, даже если нет просрочек по займам. По ее словам, самое лучшее «лекарство» в данном случае – добиться, чтобы доходы и благосостояние граждан росли.

По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году банки наиболее охотно выдавали россиянам ипотечные кредиты, а вот автокредиты и кредитные карты стали выдавать реже.

