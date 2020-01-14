Банки отказали в кредитах более 60% россиян

Доля одобренных заявок на выдачу кредитов в 2019 году заметно снизилась. Так, Национальное бюро кредитных (НБКИ) историй зафиксировало снижение с 41% в среднем в 2018 году до 36,9%, а Объединенное кредитное бюро – снижение сразу на 17 процентных пунктов – до 30-31%, сообщает РБК.

Наивысшая доля одобренных заявок отмечается в ипотечном кредитовании (65,6%). В то же время банки стали менее охотно выдавать автокредиты (минус 7,2 п.п) – в 2019 году одобрены только 43,5% заявок, свидетельствуют данные НБКИ. Необеспеченные кредиты и кредитные карты банки выдали только по 33,9% заявок, хотя в 2018 году уровень одобрения составлял 39,1%.

Одна из причин, по которой банки стали осторожнее, - требования ЦБ рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд более чем на 10 тысяч рублей. Опрошенные издание эксперты также говорят, что свою роль сыграл рост закредитованности и скромная динамика доходов населения.

С 1 января 2020 года в России действуют новые ограничения предельного размера долга. Размер процентов по ссудам на срок до одного года теперь не должен будет превышать размер самого долга более чем 1,5 раза. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что новое правило не сильно облегчит жизнь заемщикам, зато усложнит жизнь банкам.

