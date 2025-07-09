Азаров: Киев умалчивает о социальной катастрофе на Украине

Жители Украины находятся на грани выживания, однако власти это скрывают, сообщил в Telegram экс-глава правительства Украины Николай Азаров.

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По его словам, 68% граждан не имеют никаких сбережений, их доходы настолько низкие, что не позволяют копить. Заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг.

Бывший премьер указал, что сегодня украинцы выживают. Такая тенденция наметилась еще в 2015 году, когда официальный уровень расходов населения превысил доходы.

Ранее Азаров заявил, что проведение выборов на Украине в текущей обстановке означает лишь консервацию режима и продолжение военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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