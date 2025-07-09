Фон дер Ляйен призвала Пекин ограничить сотрудничество с Москвой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай пересмотреть внешнеполитический курс и ограничить взаимодействие с Россией, сообщают «Известия».

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По ее словам, поддержка Пекином Москвы создает повышенную нестабильность и опасность для Европы. Глава Еврокомиссии указала, что текущая позиция Пекина якобы способствует укреплению военной экономики России.

Фон дер Ляйен отметила, что дальнейшие отношения между Брюсселем и Пекином напрямую зависят от позиции Китая по конфликту вокруг Украины.

Ранее стало известно, что Главе Еврокомиссии грозит вотум недоверия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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