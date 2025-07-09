СМИ: Деньги для парка «Патриот» ушли на строительство дачи сына Попова
Деньги, которые предназначались на работы в парке «Патриот», ушли на обустройство дачи сына бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова, сообщает RT.
На эти средства были возведены и оборудованы двухэтажный жилой дом и баня, а также двухэтажный гараж. При этом, работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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