Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи человек

Среди них – пятилетний мальчик. Пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Одним из погибших из-за атаки по пляжу был росгвардеец, который вел эвакуацию.

Все трое погибших — мужчины. Погибший сотрудник, оказывавший помощь людям, будет представлен к госнаграде.

Прилёт был по пляжу на улице Добровинского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

