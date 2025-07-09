Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи человек
9 июля 202502:01
Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на Курск выросло до семи человек, сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн.
Среди них – пятилетний мальчик. Пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Одним из погибших из-за атаки по пляжу был росгвардеец, который вел эвакуацию.
Все трое погибших — мужчины. Погибший сотрудник, оказывавший помощь людям, будет представлен к госнаграде.
Прилёт был по пляжу на улице Добровинского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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