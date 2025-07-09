В Курске три человека погибли после атаки беспилотниками

Среди раненых — ребёнок пяти лет. Прилёт был по пляжу на улице Добровинского. У мальчика и двух женщин ожоги тела II и III степени. Также пострадали несколько мужчин. Всех доставили в больницу.

Ранее в Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

