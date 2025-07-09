В Курске три человека погибли после атаки беспилотниками

В Курске три человека погибли и шесть пострадали после атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

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Среди раненых — ребёнок пяти лет. Прилёт был по пляжу на улице Добровинского. У мальчика и двух женщин ожоги тела II и III степени. Также пострадали несколько мужчин. Всех доставили в больницу.

Ранее в Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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