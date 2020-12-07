Аналитики заявили о провале программы импортозамещения продовольствия в России

Цели стратегии импортозамещения продовольствия в России не выполнены, пишет газета «Коммерсант».

Исследование Национального рейтингового агентства, на которое ссылается газета, сообщает, что значительный уровень местного производства был достигнут только относительно мяса – 65% этой продукции создается внутри России.

В 2012 году в России была принята стратегия импортозамещения, на ее основе в 2014 году Россия ввела контрсанкции на европейские продовольственные товары

Так, импорт молока сократился на 20% вместо заявленных в стратегии импортозамещения 30%, овощей – на 27% вместо 70%.

При этом импорт из стран, ввоз откуда не запрещен, все больше напоминает реэкспорт «запрещенки». Так, отказавшись от покупки рыбы в Норвегии, Россия стала закупать ее в Чили, но в сама Чили увеличила поставки рыбы из Норвегии втрое. Фрукты поставляют из Эквадора, но сам Эквадор увеличил поставки их из Европы в семь раз.

