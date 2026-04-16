Для того, чтобы российский ВВП вернулся к росту, необходима координация всех экономических и неэкономических структур и серьезное изменение экономической политики, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

Президент России Владимир Путин в среду на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и ЦБ объяснить причины отставания экономики от прогнозов в январе—феврале: в годовом сравнении российский ВВП за этот период сократился на 1,8%. Помимо объяснений причин спада Путин запросил у министров набор мер по возобновлению роста, включая предложения по изменению структуры занятости и поддержке деловой активности.

Насколько рост цен на нефть, спровоцированный кризисом на Ближнем Востоке, будет способен пополнить бюджет, а также обеспечить рост ВВП, не ясно, рассказал Калашников.

«Существенного рывка в плане пополнения бюджета ситуация на Ближнем Востоке не дала. Другое дело, что война там еще не закончилась, поэтому прогнозировать рано. Пока ясно, что существенной прибыли мы не получили. Однако достоверные цифры неизвестны, поэтому это все гадание на кофейной гуще», - отметил экс-министр труда.