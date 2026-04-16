Волшебный пинок: Что нужно российской экономике, чтобы встать на ноги
Только скоординированность действий всех структур и глобальные изменения экономической политики способны вернуть Россию к росту ВВП, заявил НСН экс-министр труда Сергей Калашников.
Для того, чтобы российский ВВП вернулся к росту, необходима координация всех экономических и неэкономических структур и серьезное изменение экономической политики, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Президент России Владимир Путин в среду на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и ЦБ объяснить причины отставания экономики от прогнозов в январе—феврале: в годовом сравнении российский ВВП за этот период сократился на 1,8%. Помимо объяснений причин спада Путин запросил у министров набор мер по возобновлению роста, включая предложения по изменению структуры занятости и поддержке деловой активности.
Насколько рост цен на нефть, спровоцированный кризисом на Ближнем Востоке, будет способен пополнить бюджет, а также обеспечить рост ВВП, не ясно, рассказал Калашников.
«Существенного рывка в плане пополнения бюджета ситуация на Ближнем Востоке не дала. Другое дело, что война там еще не закончилась, поэтому прогнозировать рано. Пока ясно, что существенной прибыли мы не получили. Однако достоверные цифры неизвестны, поэтому это все гадание на кофейной гуще», - отметил экс-министр труда.
Какое-то движение в экономической политике после слов президента произойдет, но результат будет зависеть от скоординированной действий всех структур.
«Сейчас проблемами экономики вместо победных реакций озаботился президент и экономические структуры получили соответствующий стимул. Но будет ли обеспечена координация всех структур, и экономических, и неэкономических, для того, чтобы действительно экономика встала крепко на ноги? Возможных мер много. Но для этого должна быть серьезно изменена структура экономики, вся экономическая политика. Насколько посыл, который пришел от президента, позволит конкретным исполнителям это все реализовать, да еще и скоординировано, я не знаю», - сказал Калашников.
К апрелю 2026 года сложилась ситуация массового закрытия бизнеса и обнищания населения, однако снижение ключевой ставки на 4-5% помогло бы стимулировать спрос, заявил ранее в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
