Предпринимательская уверенность в ритейле в России в первом квартале 2026 года сократилась в два раза год к году и оказалась минимальной с начала 2006 года, пишет «Коммерсант». Уточняется, что наблюдается резкое снижение темпа роста розничной торговли в натуральном выражении — до 0,5% в первые два месяца текущего года. Потребители снижают частоту покупок, при этом сети несут дополнительные издержки на фоне отключений связи и региональных ограничений на продажу алкоголя. Арефьев отметил, что бизнес сегодня находится в сложном положении.

«Конечно, это большая проблема. Когда мы производим товары, а их никто не берет, надо задуматься, почему вчера брали, а сегодня уже нет. Подножку подставляет банковская система. Высокая ключевая ставка не позволяет людям брать кредиты, чтобы решить насущные проблемы бизнеса. Второй вопрос – деятельность правительства, которое вместо того, чтобы увеличивать налогооблагаемую базу, увеличивает налоги. Эти налоги прямиком ложатся на цены готовой продукции. Поскольку цена недосягаемая, кредиты взять нельзя, получается – спрос и предложение не удовлетворяют друг друга. Пришли к состоянию, когда одни не могут купить – денег нет, а другие не могут продать», - подчеркнул он.