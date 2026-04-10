Без подножек бизнесу: В Госдуме призвали снизить ключевую ставку на 5%
Высокая ключевая ставка и НДС ставят подножку бизнесу, также продажу товаров и услуг населению усложняет растущая инфляция, рассказа НСН Николай Арефьев.
К апрелю 2026 года сложилась ситуация массового закрытия бизнеса и обнищания населения, однако снижение ключевой ставки на 4-5% помогло бы стимулировать спрос, заявил в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Предпринимательская уверенность в ритейле в России в первом квартале 2026 года сократилась в два раза год к году и оказалась минимальной с начала 2006 года, пишет «Коммерсант». Уточняется, что наблюдается резкое снижение темпа роста розничной торговли в натуральном выражении — до 0,5% в первые два месяца текущего года. Потребители снижают частоту покупок, при этом сети несут дополнительные издержки на фоне отключений связи и региональных ограничений на продажу алкоголя. Арефьев отметил, что бизнес сегодня находится в сложном положении.
«Конечно, это большая проблема. Когда мы производим товары, а их никто не берет, надо задуматься, почему вчера брали, а сегодня уже нет. Подножку подставляет банковская система. Высокая ключевая ставка не позволяет людям брать кредиты, чтобы решить насущные проблемы бизнеса. Второй вопрос – деятельность правительства, которое вместо того, чтобы увеличивать налогооблагаемую базу, увеличивает налоги. Эти налоги прямиком ложатся на цены готовой продукции. Поскольку цена недосягаемая, кредиты взять нельзя, получается – спрос и предложение не удовлетворяют друг друга. Пришли к состоянию, когда одни не могут купить – денег нет, а другие не могут продать», - подчеркнул он.
Как рассказал собеседник НСН, с начала года в России появилось 177 новых предприятий, при этом закрылись 233.
«У нас 20% ВВП дает малый бизнес. Так хорошо ему помогли в прошлом году, что этот бизнес массово закрывается. С одной стороны, непосильные налоги. С другой стороны, рост арендной платы. За два месяца текущего года 177 предприятий родилось и 233 предприятия приказало долго жить. То есть идет уничтожение бизнеса. Надо принимать меры. Минфин, вроде бы, обещал, что с 1 апреля НДС с общепита снимут, но пока это только обещание. Идет обнищание населения. Зарплата растет, но не успевает за инфляцией. Народ перестал ходить в рестораны, в парикмахерские. Мы так все закроем, потому что инфляция высокая. Я считаю, что те инфляционные ожидания, которые Центробанк высчитывает – и есть настоящая инфляция. Она порядка 13%. Индексация пенсии и зарплат идет в соответствии с официальной инфляцией 6%. Этот обман выливается в то, что у нас закрываются предприятия, что чревато социальными последствиями», - объяснил Арефьев.
По его словам, стимулировать спрос помогло бы заметное снижение ключевой ставки.
«У нас в бюджете сегодня не хватает 3,5 триллиона рублей. Это только по итогам двух месяцев. При этом олигархия наращивает свои капиталы, заработали 15 миллиардов долларов. Война, у всех затянута пояса. Почему у этого сословия пояса не затягиваются? У государства денег нет, а у олигархов сверхприбыль растет. Пока мы не решим этот дисбаланс, вряд ли наладим спрос. Спрос появляется, когда у людей и предприятий есть лишние деньги. Если говорить о промышленном спросе, нужно ключевую ставку делать ниже на 4-5%. Это возможно, просто Центральный банк боится, что какие-то деньги потеряет банковская система. Но их можно компенсировать из золотовалютных резервов. Они у нас уже 706 миллиардов долларов уже. Зачем они нам нужны? Они лежат в иностранных банках и кормят чужую экономику. Давайте их брать и компенсировать затраты по ключевой ставке. Таким образом откроем каналы кредитования. Появится спрос у промышленности, у экономики. Но этого, к сожалению, делать никто не хочет», - заявил он.
Ранее советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов сообщил, что на следующем заседании, которое запланировано на 24 апреля, регулятор может рассмотреть вопрос снижения ключевой ставки. В марте Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 15% годовых, напоминает «Радиоточка НСН».
