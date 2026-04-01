Путин попросил объяснить причины спадов в экономике

Российский президент Владимир Путин попросил кабмин РФ объяснить причины низких макроэкономических показателей, сообщает «Комсомольская правда».

Путин заявил о сокращении ВВП на 1,8%

Это произошло на совещании с правительством по экономическим вопросам. По словам главы государства, траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий и прогнозов самого правительства и Центрального банка. Путин ждет предложений по мерам восстановления экономического роста.

Отмечается, что экономическая динамика РФ сокращается на 1,8% за январь-февраль. Также в минус ушли обрабатывающая промышленность и строительство.

В числе причин снижения ВВП России в начале 2026 года специалисты отмечают погодные и сезонные факторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
