Путин попросил объяснить причины спадов в экономике
Российский президент Владимир Путин попросил кабмин РФ объяснить причины низких макроэкономических показателей, сообщает «Комсомольская правда».
Это произошло на совещании с правительством по экономическим вопросам. По словам главы государства, траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий и прогнозов самого правительства и Центрального банка. Путин ждет предложений по мерам восстановления экономического роста.
Отмечается, что экономическая динамика РФ сокращается на 1,8% за январь-февраль. Также в минус ушли обрабатывающая промышленность и строительство.
В числе причин снижения ВВП России в начале 2026 года специалисты отмечают погодные и сезонные факторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Госдуме заявили, что ограничения интернета — временные, привычный цифровой уклад вернётся
- Путин попросил объяснить причины спадов в экономике
- Американский Сенат отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
- Россиянки назвали самые раздражающие элементы мужского гардероба
- Врач объяснил, чем опасно сочетание алкоголя с газировкой
- Водителей предупредили о штрафах за зимние шины летом
- В Госдуме назвали ключевые темы визита Путина в Китай
- Врач предупредила об усиливающих аллергию продуктах весной
- СМИ: Новый раунд переговоров США и Ирана планируют в Исламабаде
- Историческая «невозможность»: Как Израиль, Ливан и США собрались разоружать «Хезболлу»